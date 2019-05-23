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Новости » Мир 23 мая, 2019, 12:03
В обломках крыши Нотр-Дам нашли позолоченного ангела

Среди обломков нашли одну из четырех позолоченных скульптур ангелов, которые украшали интерьер собора Нотр-Дам в Париже.

Он уцелел и находится в достаточно неплохом состоянии, сообщает Укринформ со ссылкой на газету La Tribune de l'art.

Это подтверждает и обнародованная изданием фотография. Также полностью сохранилось полотно итальянского живописца Людовико Карраччи, висевшее на стене одной из башен собора.

Скульптуры четырех ангелов появились в соборе во время реставрации в 1728-1729 годах под руководством французского архитектора Жермена Бофрана.

Как сообщалось, собор Парижской Богоматери значительно пострадал от пожара, который произошел 15 апреля. Огонь уничтожил главный шпиль и две трети деревянной крыши. Уцелели две башни и фасад. Также удалось эвакуировать и сохранить основные святыни и сокровища храма.

Напомним, девятилетняя англичанка отдала все свои сбережения на восстановление Нотр-Дам де Пари.

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2019-05-23 13:55 :23