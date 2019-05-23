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Новости » Политика 23 мая, 2019, 20:00
В МИД ожидают, что за границей откроют дополнительные участки к выборам

Госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заец надеется на открытие нескольких дополнительных участков в заграничном избирательном округе к парламентским выборам.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«В настоящий момент необходимо, чтобы руководители иностранных диппредставительств обеспечили проведение выборов народных депутатов», – сказал Заец.

Он отметил, что в МИД уже создана соответствующая рабочая группа по подготовке выборов в заграничном округе.

«Наша задача номер один, относительно выборов, создать максимальные возможности для того, чтобы все желающие проголосовать за рубежом, имели такую возможность», – добавил Заец.

Он ожидает, что удастся открыть 1-2 дополнительных участках за рубежом до парламентских выборов.

Досрочные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.

Во время президентских выборов на некоторых заграничных округах были большие очереди, в частности, в Польше и Чехии.

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МИДУкраинавыборыновости Украиныновости политикиАндрей Заяц
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