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Новости » Мир 23 мая, 2019, 17:35
В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

В центральной части Мексики активизировался вулкан Попокатепетль, выбросив столб пепла на высоту 3,5 километра над уровнем моря.

Об этом сообщает Vallarta Daily, пишет Укринформ.

«Civil Protection предупредил о постоянный выброс газов и пепла в результате взрыва, зафиксированного в 19:10 (по местному времени – ред.) на вулкане Попокатепетль, что рассеивается на юго-запад от вулкана и достигает 3,5 километра высотой», – говорится в сообщении.

Национальный центр предупреждения катастроф опубликовал в Twitter видео, на котором наблюдается вулканическая активность – из кратера поднимаются облака газівтаі пепла.


Власти призвали местных жителей не приближаться к вулкану.

Попокатепетль – один из наиболее активных действующих вулканов мира. Он находится всего в 64 километрах на юго-восток от столицы Мексики Мехико.
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землетрясениеновости мираМексика
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2019-05-23 18:11 :31