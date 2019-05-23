В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

В центральной части Мексики активизировался вулкан Попокатепетль, выбросив столб пепла на высоту 3,5 километра над уровнем моря.

Об этом сообщает Vallarta Daily, пишет Укринформ.

«Civil Protection предупредил о постоянный выброс газов и пепла в результате взрыва, зафиксированного в 19:10 (по местному времени – ред.) на вулкане Попокатепетль, что рассеивается на юго-запад от вулкана и достигает 3,5 километра высотой», – говорится в сообщении.

Национальный центр предупреждения катастроф опубликовал в Twitter видео, на котором наблюдается вулканическая активность – из кратера поднимаются облака газівтаі пепла.

Actualización del Volcán Popocatépetl. Después de la explosión registrada a las 19:10 h se quedó una emisión continua de gases y ceniza que no supera los 800 m, esta emisión se dispersa hacia el Suroeste. pic.twitter.com/gFrRPZb1U6 — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) 23 мая 2019 г.



Власти призвали местных жителей не приближаться к вулкану.

Попокатепетль – один из наиболее активных действующих вулканов мира. Он находится всего в 64 километрах на юго-восток от столицы Мексики Мехико.

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