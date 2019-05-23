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Новости » Киев 23 мая, 2019, 13:40
В Киеве из-за «минера» больницы тяжелобольных пациентов выносили на улицу

Киевляне уже «привыкли» к сообщениям о «минировании» аэропортов, вокзалов, торговых центров и жилых домов, но похоже, что «шутники» переключились на медицинские учреждения.

На этот раз в милицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в Киевской городской клинической больнице №7, в Святошинском районе.

Об этом сообщает «Киев Оперативный» на своей страничке в Facebook.

«Из медицинского учреждения в экстренном порядке были эвакуированы люди – тяжелобольные и послеоперационный пациенты прямо на кроватях ждут, пока специалисты проверят здание больницы, – говорится в сообщении.

 

Отметим, жителю Львовщины, который «заминировал» Киевский метрополитен, сообщили подозрение.

Напомним, что согласно Уголовному кодексу, заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан наказывается лишением свободы на срок от 2 до 8 лет.
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Киевминированиеновости Украины
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2019-05-23 13:55 :10