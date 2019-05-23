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Новости » Львов 23 мая, 2019, 23:36
В Дрогобыччине в День Героев почтили память Андрея Мельника и Дмитрия Грицая (Перебийноса)

Вчера, 23 мая, Дрогобиччина, которая дала Украине выдающихся военачальников – полковника армии УНР, военного и политического деятеля Андрея Мельника и генерал-хорунжего, начальника штаба УПА Дмитрия Грицая (Перебийноса), торжественно отметила День Героев.

Об этом сообщает корреспондент IA ZIK.

В их родных селах – Воли Якубовой и Дорожеве - состоялись поминальные молитвы, праздничные мероприятия, к памятникам возложены лампадки.

Участие в этих мероприятиях приняли заместитель председателя Дрогобычской райгосадминистрации Владимир Ханас, начальник отдела образования Иван Стецко, сельские головы, «юные соколята» из Грушевой, Быстрицы, Волощи, Ролива, Снятинки и других.

Выступая перед участниками собрания Владимир Ханас сказал: «Как бы не менялось, чтобы не происходило, но мы должны помнить, чтить этих героев. Потому что только благодаря им, мы сегодня, как народ, мы, как нация и мы те, что формируем свое государство. И только тот народ, который чтит, уважает и помнит своих героев, имеет будущее. Я верю, что мы пройдем сложные этапы нашего государства и будем свидетелями того, что украинское государство состоится, как сильное и богатое».

Участники мероприятия также посетили музей Дмитрия Грицая (Перебийноса), который действует в Дорожевской школе.
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ДрогобычАндрей Мельникпамятиновости УкраиныДмитрий Грицай
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