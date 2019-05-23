В БПП предупредили: период до выборов угрожает Украине потерей суверенитета

Сейчас мы наблюдаем политическую игру. Одни политические силы играют, что им нужны выборы, а другие – что им не нужны выборы. Но в конечном результате мы получим очередные выборы осенью.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK во время телефонного включения заявил народный депутат Украины (фракция БПП) Валерий Карпунцов.

Комментируя решение фракции «Народный фронт» подписать представление в Конституционный суд относительно соответствия указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов, нардеп Карпунцов отметил, что лично он не будет подписывать это представление, но считает, что акт Президента содержит признаки неконституционности.

«К сожалению, уровень парламентаризма у нас низкий и сейчас общество требует перевыборов. Если оно требует – должны быть перевыборы. Но по моему мнению, выборы состоятся осенью. А сейчас мы наблюдаем политическую игру. Одни политические силы играют, что им нужны выборы, а другие – что им не нужны выборы. Но в конечном результате мы получим очередные выборы осенью», – считает Валерий Карпунцов.

Вместе с тем он отметил: если Констуционный суд признает указ Президента о роспуске Верховной Рады неконституционным, он утратит свою силу.

«Тогда любой процесс, в том числе избирательный, прервется. А в связи с общественным резонансом, этот акт будет рассмотрен быстро»,– подчеркнул избранник.

Также, по мнению Карпунцова, период до выборов является наиболее опасным для Украины.

«Этот период грозит стране потерей суверенитета. Но не только потерями территории, но и наших позиций на международной арене, и позиции государственности . Ведь уже через два дня мы видим спорные позиции в обществе. Есть уже резонанс, а это плохо»,– добавил народный депутат.

Как сообщалось, 22 мая состоялась внеочередная сессия ВРУ.

Председатель ВРУ Андрей Парубий заявил, что был удивлен и разочарован, что первой законодательной инициативой Президента Зеленского было введение закрытых партийных списков.

В итоге, народные депутаты не смогли включить в повестку дня президентские законопроекты по изменению избирательного законодательства.

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