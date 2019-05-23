Украинский закон о языке проанализирует Венецианская комиссия

Европейская комиссия за демократиючерез права, известная как Венецианская комиссия, получила запрос и проанализирует закон о функционировании украинского языка как государственного.

Об этом сообщает Европейская правда.

«Письмом, датированным 22 мая, глава мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил мнение Венецианской комиссии относительно Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», – говорится в сообщении, обнародованном на сайте организации 22 мая.

Впоследствии стало известно, что оценка «Венецианки» языкового закона появится до конца года.

Напомним, предыдущий президент Петр Порошенко подписал Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Российская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН по поводу принятия Верховной Радой закона о языке. В понедельник, 20 мая, члены Совета Безопасности ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного делегацией РФ.

Германия же посоветовал России «посмотреть на себя».

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