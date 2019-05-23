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Новости » Политика 23 мая, 2019, 12:49
Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады обжаловали в Верховном суде.

Об этом сообщил координатор гражданского движения «Спільна справа» Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

«Общее дело» обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады до Верховного суда Украины. Выборы должны проходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать декларации, господин Зеленский», – написал Данилюк.

Напомним, 23 мая вступил в силу указ президента Украины Владимира Зеленского, который досрочно прекратил полномочия парламента восьмого созыва и назначил выборы на 21 июля.

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Владимир ЗеленскийВерховный Судновости Украиныроспуск парламентановости политики
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2019-05-23 13:55 :14