Ученые выяснили, кто продолжает убивать озоновый слой Земли

Международная группа ученых установила, что источники запрещенного химического соединения, которое чрезвычайно вредит атмосфере Земли, расположены в Китае.

Об этом сообщает techno.nv.

Согласно исследованию, которое на днях опубликовали ученые из Бристольского университета, Национального университета Кенгбук и Массачусетского технологического института, источники производства от 40% до 60% трихлорфторметана – вещества, которое разрушает озоновый слой Земли – расположены на востоке Китая, пишет National Post.

Это удалось установить благодаря анализу и отслеживанию газов в атмосфере с помощью специальных устройств в Южной Корее и Японии с 2013-го.

На самом деле, это не стало неожиданностью для ученых, ведь Национальное управление океанических и атмосферных исследований США заметило аномальные изменения в низких слоях атмосферы еще летом прошлого года. Тогда сильно увеличилось количество трихлорфторметана или хлорофлюорокарбона – химического соединения, которое разрушает озоновый слой и приводит к образованию озоновых дыр.

Кому нужен озон?

Несмотря на свою высокую токсичность, озон является чрезвычайно важным элементом земной атмосферы. Если бы не озоновый слой – все живые организмы на планете терпели бы вред от ультрафиолетового излучения Солнца, которое вызывает различные заболевания кожи и может привести к онкообразований.

Кислород, находящийся в атмосфере (примерно в 15-30 км над Землей) попадает под действие ультрафиолетового солнечного излучения и присоединяет к себе еще один атом, переходя от кислорода – О2, к собственно озона – О3.

Именно этот О3 поглощает большинство ультрафиолетового излучения и создает своего рода атмосферное покрывало, которое защищает нас от вредных солнечных лучей.

Промышленность против экологии

Озоновый слой разрушается в том числе и через естественные химические реакции, но большинство вреда ему приносит, конечно, деятельность человека.

С развитием промышленности и использованием различных химических элементов озоновый слой стал буквально разрываться и появились так называемые озоновые дыры – места, в которых атмосфера не защищена от вредного излучения.

В основном, разрушение озона вызывает химическая смесь ХФК или хлорофлюорокарбон. Это вещество состоит из двух атомов хлора, одного атома углерода и двух атомов фтора. Когда ХФК попадает в озоновый слой, он взаимодействует с озоном, отрывая от него два атома кислорода и разрушает всю структуру озонового слоя.

ХФК используется для производства охлаждающих устройств, аэрозолей, пластика, поэтому уже выбросили в атмосферу огромное количество вредного вещества, что привело к появлению озоновых дыр и заметных изменений в климате.

Самая крупная озоновая дыра расположена над Южным полюсом, поскольку там разрушения озона способствуют низкие температуры.

Но, в соответствии с Монреальским протоколом, который был подписан в 1987 году, мировое сообщество решило полностью отказаться от использования ХФК до 2010-го. Благодаря этому, за последние 25 лет количество ХФК в атмосфере уменьшилось на 15% и даже гигантская озоновая дыра над Антарктикой стала потихоньку зарастать.

Преступники из Китая

Планировалось, что озоновый слой удастся восстановить полностью, но мало кто беспокоится о своем здоровье и здоровье своих земных соотечественников.

Журналисты The New York Times провели расследование и выяснили, что некоторые заводы в Китае используют ХФК для производства дешевой пеноизоляции холодильников и зданий. Теперь информацию расследователей подтвердила группа ученых из США, Великобритании и Южной Кореи.

К тому, что эти предприятия нарушают важнейший международный акт и подвергают опасности все живое на планете, власти Китая говорит, что не может их отследить.

В частности, выбросы ХФК заметили в китайском индустриальном городке Сіньфа, где государственная сила не так эффективна в решении подобных проблем, поскольку трудно найти улики и определить, кто именно нарушает нормы вредных выбросов и полностью остановить такие случаи.

«Незаконное производство и использование химикатов сильно скрытые, трудно найти доказательства и полностью предотвратить такие случаи», – говорит Чангинг Шао, эколог в регионе, где нашли ХФК.

Некоторые эксперты считают, что это всего лишь капля в море, и масса других предприятий по-прежнему игнорируют экологические нормы и используют вредные вещества.

Руководитель Программы ООН по окружающей среде Эрик Сольхайм, который курирует Монреальский протокол, рассказал, что действия китайских предприятий – это преступление против окружающей среды, который нужно немедленно прекратить: «Основываясь на масштабах выявленных выбросов, мы можем считать, что проблема существует и кроме этих раскрытых случаев».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.