Ученые назвали ТОП невинных, но очень вредных ежедневных привычек человека

Медики составили ТОП, на первый взгляд невинных, но очень вредных ежедневных привычек. В перечень попали пункты, связанные с гигиеной, диетой и режимом дня.

Об этом сообщает Ukrhealth.

На первом месте рейтинга оказалась привычка сразу после пробуждения заправлять кровать. Медики не рекомендуют этого делать, поскольку влажная среда, сохраняется после отдыха человека, способствует распространению клещей и других опасных микроорганизмов. Особую угрозу несут полевые клещи Dermatophagoides, а вернее их экскременты. Все может закончиться бронхиальной астмой, конъюнктивитом, атопическим дерматитом и аллергическим ринитом. Чтобы избежать угрозы следует на 10 минут оставить постель открытой в проветриваемой комнате. Можно вынести одеяло и подушки на балкон. Вторая позиция отошла привычке откладывать будильник на 5-10 минут. Такие действия только осложняют пробуждения, как следствие человек, проснувшись, не чувствует себя отдохнувшим. Специалисты рекомендуют взять за привычку просыпаться с первым сигналом будильника.

На третьей строчке рейтинга оказалось правило ежедневно употреблять молоко и творог. Как оказалось, любовь к молочным продуктам может привести к болезни Альцгеймера в преклонном возрасте. Более того, в сыре присутствует белок казеин, что вызывает зависимость, которая сродни с наркотической. Также медики предупреждают, у любителей данного вида продуктов возрастает риск диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Мужчины, употребляющие ежедневно молокопродукты, могут столкнуться с раком простаты.

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