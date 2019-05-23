«Старые друзья»: Коломойский встретился с Аваковым в день инаугурации Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский встречался с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым в день инаугурации Президента Владимира Зеленского 21 мая.

Об этом сам Коломойский рассказал в интервью видео-проекта УП «Четко интервью», передает Украинская правда.

«Встреча старых друзей. Два года не виделись», – ответил Коломойский на вопрос о мотиве встречи.

Природу этой дружбы олигарх описывает так:

«Боевое содружество. Я с Аваковым не был знаком лично до 2014 года, пока он не стал министром внутренних дел, а я губернатором».

При этом Коломойский утверждает, что не имеет точек пересечения с Аваковым в бизнесе:

«Никогда не пересекались, не пересекаемся. Пока он при должности, скорее всего, и не будем пересекаться. У нас даже нет никаких пометок. Ни бизнес-идей, которые бы на сегодняшний день могли бы нас объединить. Даже теоретически».

На вопрос, имеет ли Зеленский намерение оставить Авакова на посту главы МВД, Коломойский ответил следующим образом:

«Новый Президент не имеет отношения к этой должности. Так какие у него могут быть намерения в ту или иную сторону, если он к этой должности не имеет отношения?».

На ремарку о том, что, например, «Слуга народа» может выиграть выборы или войти в большинство и подать кандидатуру Авакова на должность министра внутренних дел, олигарх ответил: «Безусловно».

Однако, по мнению Коломойского, говорить об этом – слишком рано.

«Я думаю, что они даже не обсуждали этот вопрос. До этого еще далеко. А какая будет коалиция – никто не знает».

«Верю ли я в то, что они возьмут более 50% и смогут самостоятельно, не создавая коалицию, сформировать правительство? Это было бы очень смелое утверждение, скажем так. Но мне кажется, что какая-то коалиция все равно будет. Из двух или трех партий», – отметил олигарх.

На вопрос о будущем Авакова и генпрокурора Юрия Луценко Коломойский предположил следующее:

«Я думаю, что до выборов будут нормально работать, выполнять свои обязанности. Если вдруг не захотят хлопнуть дверью и уйти в политику, или просто отдохнуть. Там работать – не слишком сладко. Это кому-то кажется, что там медом намазано».

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