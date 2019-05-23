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Новости » Политика 23 мая, 2019, 8:17
Стало известно, кто может возглавить службу внешней разведки

В Администрации Президента рассматривают вариант назначения председателем Службы внешней разведки Владислава Бухарева.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

Решение окончательно еще не утверждено и находится в стадии обсуждения, но вероятность его принятия очень высока.

Справка: Владислав Бухарев – народный депутат Верховной Рады VIII созыва. С декабря 2007 по март 2010 года занимал должность первого заместителя Председателя Государственной налоговой администрации Украины – начальник налоговой милиции. 1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ – начальником главного управления по борьбе с коррупцией.

На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №162 от партии «Батькивщина», прошел в Раду, набрав 20,26% голосов избирателей.

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Администрация Президентаслужба внешней разведкиновости Украиныновости политикикадровые назначенияВладислав Бухарев
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2019-05-23 08:58 :37