Шверк агитирует за обновление списка партии Порошенко

Чтобы получить хороший результат на выборах, БПП надо обновить свой список.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Григорий Шверк.

Ведущий программы поинтересовался, что, по мнению гостя программы, надо изменить в БПП, чтобы получить хороший результат на выборах. В ответ господин Шверк сказал, что стоит сделать определенный ребрендинг.

«Я считаю, что в значительной степени должен быть обновленный список. Тот показатель, который демонстрировал лидер фракции Петр Порошенко между первым и вторым туром президентских выборов, показывает те направления, в которых будет меняться партия. Это большая открытость, более качественное общение и донесение своих позиций», – отметил политик.

В частности гость программы уверен, что в партии БПП очень весомые перспективы относительно будущих выборов. Также, по его словам, это будет одна из самых эффективных фракций в будущем парламенте.

«Возможно, она не будет большой, но она будет одна из самых эффективных. БПП и сегодня достаточно качественно работает и в отношении законотворчества, и в целом», – прокомментировал Шверк.

Напомним, Андрей Богдан 21 мая предположил, что наиболее допустимая дата проведения внеочередных парламентских выборов – 21 июля 2019 года. Вместе с тем, законопроект Президента Владимира Зеленского относительно внесения изменений в избирательное законодательство, а также альтернативный депутатский не включили в повестку дня.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.