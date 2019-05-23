Самые дорогие мировые бренды 2019 года – новый рейтинг Forbes

Apple уже девятый год подряд возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира по версии Forbes. Бренд технологического гиганта стоит $205,5 млрд, что на 12% больше, чем в прошлом году. Впервые мировой бренд пересек границу в $200 млрд.

Apple умело переводит своих клиентов от одной категории своих продуктов к другой. Пользователи Mac приняли iPod, а затем iPhone, iPad и Apple Watch. Клиенты верят в то, что бренд держит свою марку во всех категориях товаров Apple, что помогло компании стать самой дорогой в мире, – отмечает издание Forbes.

Второе место в рейтинге занял Google, бренд которого стоит $167,7 млрд. По данным StatCounter, за последние 12 месяцев компания Google захватила 92% глобального поискового рынка. Подобно компании Apple, Google использовал свой бренд, чтобы плавно войти в повседневную жизнь потребителей: от электронной почты до просмотра веб-страниц, от карт до облачного хранилища.

Хотя многим мировым брендам нелегко адаптироваться к изменениям в предпочтениях своих клиентов, крупнейшие технологические бренды продолжают удерживать свои позиции. Microsoft ($123.5 млрд.) и Amazon ($97 млрд). попали в первую четверку самых дорогих брендов мира.

Одним из технологических брендов, который потерял свою стоимость в течение последних 12 месяцев, является Facebook, который занимает 5-е место в рейтинге. Это единственный бренд в первой десятке, что упал в цене и достиг $88,9 млрд, что на 6% меньше, чем в прошлом году. Количество активных пользователей Facebook в этом году достигла 2,4 млрд, однако бренд столкнулся с проблемами защиты данных, политикой конфиденциальности и фальшивыми новостями.

Coca-Cola заняла шестое место, ее бренд стоит $59,2 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Общая стоимость 100 самых ценных брендов составляет $2,33 трлн, что на 8% больше, чем в прошлом году. Самые дорогие бренды находятся в США (56), Германии (11), Франции (7) и Японии (6).

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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