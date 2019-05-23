live
Aнонси
Анонс програми Прямим текстом: Запасаємся поп-корном за 23.05.19
Анонс програми Прямим текстом: Запасаємся поп-корном за 23.05.19
23 мая, четверг
Анонс програми Стежками війни: Нові погони за 23.05.19
Анонс програми Стежками війни: Нові погони за 23.05.19
23 мая, четверг
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. «Карпати» - «Олімпік» 25.05.2019 о 17:00
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. «Карпати» - «Олімпік» 25.05.2019 о 17:00
25 мая, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 23 мая, 2019, 8:06
Саенко: Роспуск Рады может повлиять на сотрудничество с МВФ

Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады может повлиять на сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко во время Форума Реанимационного пакета реформ 22 мая в Киеве, передает Радио Свобода.

Он уточнил, что миссия МВФ работает в Украине.

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине 21 мая. Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявлял, что миссия будет находиться в Украине две недели и оценивать выполнение текущей программы сотрудничества с фондом.

Утром 22 мая агентство «Украинские новости» написало, что миссия МВФ «сегодня или завтра возвращается в Вашингтон» в связи с решением распустить парламент и из-за определенных кадровых назначений в Администрации президента.

В пресс-службе МВФ Радио Свобода заверили, что эксперты Международного валютного фонда «продолжают встречи с представителями власти Украины».

Пресс-служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский планирует встретиться с представителями Международного валютного фонда на следующей неделе.

Читайте больше новостей на тему: Зеленский
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Александр СаенкоВладимир Зеленскийновости Украиныновости политикиРеанимационный пакет реформМВФроспуск Верховной Рады
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-23 08:58 :24