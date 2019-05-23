Риск ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо с 1945 года, – ООН

Риск конфликта с использованием ядерного оружия является самым высоким со времен Второй мировой войны, предупредила старший эксперт по безопасности ООН.

Рената Двана, директор Института исследований ООН по разоружению, заявила журналистам в Женеве, Швейцария, что основу для контроля над вооружениями меняется, частично из-за стратегической конкуренции между США и Китаем, – информирует издание Independent.

«Я думаю, что это, на самом деле, призыв к признанию того, что риск ядерной войны особенно высок, чем когда-либо со времен Второй мировой войны», – сказала она.

Традиционные механизмы контроля за вооружениями под угрозой из-за появления новых видов войны, распространение вооруженных формирований и сил частного сектора и новых технологий, которые размывают грань между преступлением и обороной, пояснила она.

С переговорами о разоружении, зашедшими в тупик в последние 20 лет, 122 страны подписали договор о запрещении ядерного оружия, частично из-за разочарования и частично из-за признания существующих рисков, добавила она.

Соглашение о запрете ядерного оружия, которое официально называется Договор о запрещении ядерного оружия, было поддержано Международной кампанией по отмене ядерного оружия, получившей Нобелевскую премию мира в 2017 году.

Договор до сих пор ратифицировали 23 из 50 стран, однако, ему сопротивляются США, Россия и другие государства с ядерным вооружением.

Госпожа Двана заявила, что мир не должен игнорировать опасность ядерного оружия.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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