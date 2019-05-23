РФ – это убийцы, о чем с ними договариваться? – вдова бойца, которая пикетирует под АП

Я не выступаю ни от одной политической партии и как человек, потерявший самое дорогое, только хочу спросить – о чем договариваться с убийцами?

Это заявила вдова бойца ВСУ Юлия Кириллова в эфире проекта «Игра Z огнем» на телеканале ZIK.

Игорь Мосийчук сообщил, что под Администрацией президента он встретил одиночный пикет молодой женщины, которая потеряла своего мужа на войне. Следовательно, она требует объяснений от Президента Украины, что именно имеется в виду, когда говорят о референдуме, на котором будут спрашивать о договоренности с Российской Федерацией. Народный депутат предложил телеканалу пригласить ее в студию и дать слово в прямом эфире.

«Меня зовут Кириллова Юлия, я являюсь ветераном и вдовой – мой муж погиб 11 августа 2014 года в селе Степановка во время обстрела российскими «градами» с территории Российской Федерации. Мужа звали Кириллов Даниил Александрович, он служил в 3-м батальоне 30-й отдельной механизированной бригады.

Я вообще не могу представить, как можно допустить даже мысль о том, что с Россией можно о чем-то договариваться? Россия – это убийца, она убила моего мужа. Мы на международном уровне каждый день выступаем и заявляем о том, что Россия является агрессором, и на международной арене это признали», – подчеркнула Юлия Кириллова.

Зато ведущая отметила, что согласно с социологией, значительная часть избирателей ждут от Президента Украины договоренностей с Россией, мира, а, следовательно, будут поддерживать подобные шаги власти.

«Я буду и дальше всем рассказывать и доказывать, что Россия – это агрессор и убийца, которая проявила агрессию не только к Украине, но и ко многим другим государствам. На одиночный пикет я вышла сама и никому об этом не сообщала – об этом знали лишь несколько друзей. Из Администрации президента ко мне вышел один человек и спросил про мои требования. И я не выступаю ни от одной политической партии и как человек, потерявший самое дорогое, хочу спросить только одно – о чем договариваться с убийцами?», – спрашивает Юлия Кириллова.

Как сообщалось, Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан допускает проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией.

Зато заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что идея Зеленского о референдуме относительно мирных соглашений на Донбассе может быть опасной для самого существования государства.

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