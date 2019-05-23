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Новости » Политика 23 мая, 2019, 20:05
Разумков станет лидером «Слуги народа» на выборах в Верховную Раду, – Рябошапка

Советник президента Владимира Зеленского и экс-спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков должен возглавить партию «Слуга народа» на выборах в Верховную Раду.

Об этом журналистам рассказал заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, передает Украинская правда.

На вопрос, кто поведет партию в парламент, он ответил: «Насколько я понимаю, это Дмитрий Разумков».

Рябошапка также сказал, что среди приоритетных законопроектов, над которыми планирует в ближайшее время работать президент, есть ответственность за незаконное обогащение, снятии иммунитета с народных депутатов, избирательный кодекс и урегулирования процедуры импичмента.

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Верховная РадаУкраинаДмитрий Разумковновости Украиныновости политики
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2019-05-23 21:55 :08