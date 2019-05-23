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Новости » Экономика 23 мая, 2019, 12:10
Приватбанк подал на Коломойского в американский суд

Приватбанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) экс-совладельца банка Игоря Коломойского.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно информации на сайте суда, гражданский иск был подан 21 мая текущего года.

Любая информация о сроках его рассмотрения на сайте пока что отсутствует.

Напомним, Национальный банк и Приватбанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитед, которые требовали через суд освободить их от обязательств на суммы 2,6 миллиарда гривень и 143 миллиона гривень соответственно, по рефинансированию, которое НБУ выдал Приватбанку.

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2019-05-23 13:54 :57