Представитель Зеленского объяснил, почему нужно «гражданское» руководство СБУ

«Гражданский» руководитель Службы безопасности Украины может иметь значительно более широкое видение, чем люди из системы. Именно те, кто имел достаточный опыт работы в Службе не смогли предоставить адекватный законопроект о СБУ.

Такое мнение во время заседания парламентско-общественной платформы «На пути к независимому управления», которую транслировал телеканал ZIK, заявил представитель Президента Денис Монастырский.

Он подчеркнул на позитиве назначения главой Службы безопасности Украины именно гражданского руководителя. Потому что видение такого руководителя может выходить за системные рамки.

«Он способен увидеть немного шире, чем существующая сегодня система», – заявил Монастырский.

Ведь, по мнению представителя Президента Украины, предыдущие руководители структуры, которые имели соответствующий опыт, не смогли справиться с поставленными задачами. Речь идет об «адекватном» законопроекте об СБУ.

«На мой взгляд, именно люди, которые имели длительный бэкграунд работы в Службе безопасности, не смогли предоставить адекватный проект закона об СБУ, который бы мог быть представлен в парламенте. Хотя это было обязано Законом о национальной безопасности», – подчеркнул Денис Монастырский.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский назначил руководителя своего штаба и руководителя партии «Слуга народа» Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

В то же время издание «Левый Берег» сообщило, что в СБУ может вернуться и генерал времен руководства Валерия Хорошковского Андрей Кмита.

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