Пощечина Зеленскому: экс-сотрудник комитета Рады оценил мотивы парламента с отказом Президенту

Отказавшись голосовать за изменения к избирательному законодательству, депутаты хотели показать Президенту, кто в доме хозяин.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Константин Матвиенко.

Ведущий программы поинтересовался, почему, по мнению эксперта, народные депутаты не поддержали законодательных инициатив Владимира Зеленского. По мнению г-на Матвиенко, на это было несколько причин. Одна из них - в случае прохода этих инициатив Украина оказалась бы в ситуации полной вероятности однопартийного правительства уже в августе.

«Сейчас нет оснований считать, что уровень поддержки Зеленского будет уменьшаться. Поэтому депутаты беспокоились, что им всем придется оказаться в оппозиции и мажоритарщикам и тем, кто пройдет по пропорциональным спискам», – отметил политолог.

По его словам, законопроект Президента относительно изменения избирательного законодательства даже не был включен в повестку дня заседания. За него проголосовали только 92 депутата. И это можно трактовать как пощечину от Верховной Рады. По его мнению, это показало, что команда Зеленского по меньшей мере выглядит довольно наивной в этих кулуарных приемах.

«Ни для кого не секрет, что на Парламент можно повлиять и добиться результата, у Президента такие рычаги есть, но они, очевидно, на это не пошли. И депутаты, действительно, хотели показать Президенту, кто в доме хозяин. Следовательно, именно это голосование означает, что фракция Зеленского в следующей Верховной Раде будет значительно меньшей, чем она могла быть по пропорциональной системе», – считает Матвиенко.

Напомним, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского относительно внесения изменений в избирательное законодательство, а также альтернативный депутатский не включили в повестку дня.

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