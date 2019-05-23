Портников: Начинать нужно не с референдумов

Еще накануне избрания Владимира Зеленского президентом Украины было ясно, что самоуверенность и некомпетентность нового главы государства и его окружения могут спровоцировать широкомасштабный политический кризис в стране и за ее пределами гораздо раньше, чем это можно себе представить.

Об этом пишет политический обозреватель и журналист Виталий Портников.

И мы уже находимся в этом кризисе – причем с каждым днем он будет только усиливаться, переходить от выборов президента до парламентских выборов, от парламентских выборов до любых референдумов, референдумы будут провоцировать общественную конфронтацию, эта общественная конфронтация может принять силовой характер... И так – до полного краха. И хорошо еще, если только институтов власти, а не самого государства.

Казалось бы, почему заявление новоиспеченного главы администрации президента Андрея Богдана о референдуме по договоренностям с Россией привела к такой ожесточенной общественной реакции? А потому, что совершенно неясно, зачем вообще это заявление сделано.

Зеленский вообще еще не приступил к переговорам с Москвой. Путин даже не поздравил нового президента с избранием на пост главы государства. Даже если в каких-то фантазиях предположить, что связанные с Зеленским бизнесмены – Коломойский, Хорошковский или еще кто-то - действительно договорились с представителями Кремля про какой-то «компромисс», так даже это не имеет никакого значения. Потому что для Путина Коломойский, Хорошковский, Зеленский – никто и звать их никак. Для Путина в этом мире имеет значение только сам Путин. Даже Россия значения не имеет, ибо, по известному определению спикера Государственной Думы Вячеслава Володина «не будет Путина – не будет России». И точка.

Тогда возникает вопрос: зачем вообще будоражить общественное мнение, говорить про какой-то референдум, когда еще ничего нет. Вот вообще – ничего? Потому что какая-то конструкция сложилась в голове Зеленского? В голове Богдана? В голове Коломойского? Потому что кто-то придумал и поверил? И что же тогда в этой конструкции должно быть такого опасного, рискованного, оскорбительного для украинского суверенитета, государственности, чувства собственного достоинства для украинского народа, что за это нужно будет проголосовать каждому – чтобы лишить президента и его окружения персональной ответственности? Той ответственности, которую Владимир Зеленский брал на себя, когда шел на выборы главы государства?

В нашей стране – не каждый президент. В нашей стране только один президент. И именно он и должен нести ответственность за решения, которые принимает, международные соглашения, которые он подписывает. А у граждан должно быть право контроля за такими решениями – от петиций до импичмента главе государства. И, разумеется, право на восстание, если действия избранного президента угрожают самому существованию этого государства и безопасности ее граждан. А есть самое простое решение – новые выборы, срочные или досрочные. Если президент считает, что его решения могут быть неоднозначно восприняты обществом, он просто отправляется на досрочные выборы главы государства. И никаких референдумов и восстаний не нужно. Получил новый мандат – подписывай. Не получил – что делать с тем или иным договором или законом решит твой преемник.

Но все эти простые истины имели бы смысл, если бы мы обсуждали конкретику. А мы, как это уже часто бывало с Владимиром Зеленским и его окружением, обсуждаем пустоту. Мы обсуждаем намерение провести референдум по вопросу, который еще даже не обсуждается. Мы не знаем, каким будет формат переговоров – многосторонним или двусторонним, откажется ли администрация Зеленского от помощи западных союзников или будет придерживаться существующей линии. Мы не знаем об истинных настроениях в Кремле и об истинных настроениях в Белом доме. Путин и Трамп могут воспользоваться случаем и решить судьбу оккупированных украинских территорий на ближайшей встрече в Осаке – и нам просто нечего будет обсуждать, потому что «окно возможностей» для восстановления территориальной целостности страны закроется на десятилетия. Мы в полной, абсолютной неопределенности. При этом есть риск, что как только эта неопределенность начнет наполняться конкретным содержанием, это приведет к общественной конфронтации такого накала, что нам будет не до общенародных голосований.

Но вместо того, чтобы понять, на краю какой пропасти все мы находимся, мы обсуждаем вопрос о том, зачем новоиспеченный чиновник хочет провести референдум по недостигнутых пока договоренностях с Москвой – вопрос столь же провокационный, как и бессмысленный.

Читайте больше новостей на тему: Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.