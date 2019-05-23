Под АП пришли вдовы погибших бойцов с требованием не допустить примирения с Россией

В Администрации Президента на мирную акцию пришли вдовы погибших бойцов ВСУ. Женщины принесли под АП портреты своих погибших родных, чтобы заявить новой власти о недопущении проведения референдума относительно заключения мира с Россией – страной-агрессором.

Женщин встретил один из работников АП и пригласил на встречу с Президентом Владимиром Зеленским, пишет Укринформ.

В пресс-службе главы государства пообещали, что во время встречи вдовы погибших бойцов смогут открыто высказать свою позицию. О результатах переговоров впоследствии обещают проинформировать на сайте Президента.

Как рассказала одна из женщин – участниц пикета, прийти под стены Администрации вдов погибших воинов заставило недавнее заявление нового главы АП Андрея Богдана о вынесении вопроса относительно примирения с Россией на всеукраинский референдум. Женщины заявляют, что они не против переговоров о деоккупации Донбасса, но против примирения со страной-агрессором, иначе это будет неуважением к памяти погибших.

На лестнице при входе в здание АП, а также вокруг здания размещены фотографии нескольких сотен погибших бойцов на Донбассе.

Напомним, 21 мая глава Администрации Президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе. По словам Богдана, Украина вынуждена искать компромисс с РФ, однако вопрос сдачи территории исключен.

Со своей стороны, в Кремле считают возможный референдум об отношениях с Россией, который предлагает провести украинская власть, внутренним делом Украины.

В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 мая заявил, что Москва ждет от Киева конкретных шагов, прежде всего, в русле выполнения Минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией». Он также утверждает, что между двумя странами якобы нет вооруженных конфликтов, а есть лишь «гражданская война в Украине».

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