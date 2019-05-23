По следам iForum: Львовянин Литинский готов судиться с Зеленским за выступление на русском языке

Львовянин Святослав Литинский готовит письмо в Администрацию Президента по поводу выступления Владимира Зеленского русском языке во время конференции iForum сегодня, 23 мая.

Об этом Святослав Литинский рассказал в комментарии Tvoemisto.tv.

По его словам, в зависимости от ответа на это письмо он будет подавать в суд. В письме речь идет о нарушении Владимиром Зеленским ст. 10 Конституции Украины, которая говорит о том, что государственным языком является украинский.

«Есть разъяснение Конституционного Суда о том, что украинский язык обязателен для использования во время должностных действий. Во время своего выступления Владимир Зеленский говорил «я, как президент», то есть это не было частное выступление», – говорит Святослав Литинский. Он добавляет, что ответ на письмо ожидает через два месяца.

Напомним, Святослав Литинский – львовский активист, преподаватель, который, в частности, известен тем, что добился украинизации многих международных и местных компаний на украинском рынке, а также – чиновников. Например, он подавал иск относительно выступления на русском языке бывшей главы Нацполиции Хатии Деканоидзе.

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