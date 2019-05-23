Петиция с требованием отставки Зеленского набрала уже более 11 тысяч голосов

Зарегистрированная на сайте Президента Украины электронная петиция за отставку Владимира Зеленского набрала уже более 10 тысяч голосов.

Соответствующая информация обнародована на сайте главы государства в разделе «Электронные петиции».

Согласно информации ресурса, по состоянию на 11 час. 54 мин 23 мая она набрала 11 934 голоса из необходимых для ее рассмотрения Президентом 25 тысяч.

Напомним, на сайте Президента Украины 22 мая была зарегистрирована электронная петиция за отставку Владимира Зеленского. Ее автор – Безрук Максим Николаевич.

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