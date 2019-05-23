Первое «забытое» обещание Зеленского – его заметили в Верховной Раде

Президент Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи, когда он «нарезал» задачи для парламента, забыл об импичменте.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция БПП) Александр Черненко.

Парламентарий убежден, что петиция об отставке Президента Владимира Зеленского, что набрала необходимое для рассмотрения количество голосов, не будет иметь никаких юридических последствий. По его словам, такой шаг – это, скорее, напоминание Президенту Зеленскому, который за несколько дней на посту успел принять несколько решений, начиная от указа о роспуске ВРУ, относительно которого есть сомнения относительно его конституционности, заканчивая кадровыми назначениями.

«Это такой звоночек, на который он должен отреагировать политически», – считает нардеп Черненко.

Что же до законодательных инициатив относительно импичмента Президента, отмены депутатской неприкосновенности, референдумов и прочее, о которых говорят в команде Президента, Александр Черненко напомнил, что такие законопроекты зарегистрированы в ВРУ. Проекты законов о ВСК и открытые списки, добавил он, рассмотрены в первом чтении.

«И пока они не будут рассмотрены или отклонены парламентом, Зеленский ничего не сможет сделать», – отметил нардеп.

Александр Черненко отметил, что проголосовать законопроект относительно импичмента ВРУ VIII созыва, скорее всего, не успеет, вместе с тем, подчеркнул он, это обещание Зеленского.

«Хоть мы и не услышали в инаугурационной речи, когда он «нарезал» задачи парламенту, что вы должны сделать то и то, то забыл об импичменте, но мы помним», – отметил нардеп.

Александр Черненко считает, что такой механизм, как импичмент Президенту, должен быть в Украине, однако он должен быть юридически безупречным.

«Но решение КСУ, которое когда-то может признает его указ антиконституционным – а я считаю, что он таковым является – это уже серьезный повод для того, чтобы можно было эту процедуру запустить», – заявил парламентарий.

Напомним, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.

23 мая фракция «Народный фронт» подписала представление в Конституционный Суд относительно соответствия указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

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