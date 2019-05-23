Пентагон предлагает наращивать войска на Ближнем Востоке, – АР

Пентагон в четверг представит планы в Белому доме, чтобы отправить до 10 тысяч дополнительных войск на Ближний Восток, с целью усиления защиты от потенциальных иранских угроз.

Об этом сообщили американские правительственные лица, пишет АР.

Чиновники сказали, что окончательного решения еще не принято, и не понятно, Белый дом одобрит ли отправку всех или лишь некоторых из указанных сил. При этом чиновники заявили, что этот шаг не из-за новой угрозы со стороны Ирана, а направлен на усиление безопасности в регионе. Они сказали, что войска будут оборонительными силами, и обсуждения будут включать дополнительные ракетные батареи Patriot, больше кораблей и усиление мониторинга Ирана.

Чиновники говорили на условиях анонимности, потому что планы не были официально объявлены.

Встреча с четверга утром происходила, когда напряженность с Ираном продолжала наращиваться, и не было понятно, будет ли принято решение во время сессии. Любой шаг, направленный на развертывание большего количества сил на Ближнем Востоке, сигнализирует об изменении для президента Дональда Трампа, который неоднократно подчеркивал необходимость сокращения присутствия американских войск в регионе.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Трамп оценивает расстановку сил в регионе «каждый день».

Государственный секретарь США Майк Помпео. Фото: EPA-EFE/PAVEL GOLOVKIN

«Мы оцениваем риски, убедившись, что мы понимаем их правильно», – сказал он «Fox and Friends».

Чиновники США предоставили несколько подробностей относительно возможных иранских угроз, но указали, что сначала это касалось ракет, загруженных на малые иранские лодки. На этой неделе чиновники заявили, что ракеты были сняты с судов у берега Ирана, но другие морские угрозы продолжаются.

Отправка дополнительных войск может также вызвать споры на Капитолийском холме. Во время закрытых брифингов для Палаты и Сената во вторник руководители обороны сообщили, что американцы не хотят идти на войну с Ираном и хотят деэскалировать ситуацию.

Помпео и министр обороны Патрик Шанахан сообщили законодателям, что США пытаются сдержать, а не спровоцировать Иран, даже обвиняя Тегеран в угрозе американским интересам в Ближнем Востоке. Шанахан сообщил журналистам: «Наше главное сосредоточение на этом этапе – предотвратить иранским просчетам».

Многие в Конгрессе скептически относятся к подходу администрации в Иране, ставя под сомнение новые иранские угрозы или эскалацию ситуации, что может привести к войне.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.