ООН призвала Великобританию вернуть острова Чагос Маврикию

Великобритания должна как можно быстрее отказаться от контроля над архипелагом Чагос в Индийском океане, на который претендует Маврикий, решила Генассамблея ООН.

Об этом информирует BBC.

«ООН приняла резолюцию, которая требует от Великобритании вернуть Маврикию острова Чагос, контроль над которым она до сих пор хранит», – говорится в сообщении.

В необязательной к исполнению резолюции Генеральной Ассамблеи 116 государств высказались за и лишь шесть против, что стало большим дипломатическим ударом для Великобритании.

Пятьдесят шесть государств, включая Францию и Германию, воздержались.

Маврикий говорит, что вынужден был отказаться от архипелага в Индийском океане в 1965 году в обмен на свою независимость.

Ранее Международный суд отметил, что Великобритания незаконно завладела островами в 1960-х годах.

Напомним: в 1968 году Маврикий получил независимость от британской короны, после чего в следующие несколько лет тысячи жителей островов Чагос были депортированы.

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