Никогда не говори «никогда»: Синютка намекнул, что может принять участие в выборах мэра Львова

Комментируя свои дальнейшие политические планы и амбиции, председатель Львовской ОГА Олег Синютка подчеркнул, что пока рано планировать, поскольку не известно, когда состоятся выборы в парламент и досрочные выборы на должность мэра Львова. Кроме того, уверяет: не стоит зарекаться о невозможности того, чтобы он стал главой города Льва.

Об этом в «Специальном интервью» для телеканала ZIK заявил сам губернатор Львовской области Олег Синютка.

Комментируя свои планы относительно дальнейшей работы, он отметил, что точно будет работать с пятым Президентом Петром Порошенко.

«Я считаю, что это человек, которого сейчас наконец начнут оценивать по-настоящему граждане Украины. Эти «фейки», которые плодились перед выборами, о чрезмерных обогащениях, отпадут и розвенчаются. Тогда мы получим личность Президента, которого мы уважали и почитали», – убежден глава Львовщины.

Кроме того, отвечая на вопрос о конкретном месте работы, он отметил, что несмотря на различные заявления, пока так и не известно, когда будут выборы в парламент, и будут досрочные выборы львовского городского председателя.

«Я рассматриваю возможность быть кандидатом на пост мэра Львова? Я всегда говорю: никогда не говори «никогда». Я точно знаю, что городская хозяйка сейчас находится в плачевном состоянии. Только усилиями многих преданных людей это все до сих пор удается удерживать и не дать ему рассыпаться», – рассказывает Олег Синютка.

Он также отметил, что если бы Львов в 2007, 2008 или 2012 годах имел такие средства, которые имеет сегодня, то в городе уже не было бы никакой недоремонтованой улици или поврежденного фасада.

«Когда мне сказали, что дотации коммунальным предприятиям Львова достигают уже сотен миллионов гривен, то это катастрофа, это полная бесхозяйственность. Я не знаю, стоит ли, и кому стоит этот груз сегодня взять на свои плечи», – заявил глава Львовской ОГА.

Напомним, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента восьмого созыва. В указе он назначил досрочные выборы на 21 июля.

Кроме того, городской председатель Львова и глава партии «Самопомощь» Андрей Садовый заявил, что будет принимать участие вместе со своей партией в предстоящих выборах в парламент.

Таким образом, вероятно уже в ближайшее время львовянам придется выбирать нового городского голову.

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