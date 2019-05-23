Новоназначенный начальник Генштаба ВСУ анонсировал кадровые изменения

Начальник генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил генерал-лейтенант Руслан Хомчак, которого накануне назначил президент Владимир Зеленский, анонсировал кадровые изменения в ведомстве.

Об этом он сказал после брифинга 23 мая, – сообщает Украинская правда.

«Однозначно, что кадровые изменения будут. Они будут нацелены на лучшее», – сказал Хомчак.

«Я сегодня начинаю заслушивать должностных лиц, командующих, заместителей, где мы будем определяться с вкладом каждого и принимать решение», – добавил он.

По его словам, по результатам оценки деятельности, результатом состояния дел на участке ответственности определенного служащего будут приниматься решения.

Министр обороны Степан Полторак, заявил, что Хомчак имеет большой опыт на командных должностях и сможет улучшить качество выполнения боевых заданий военными.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака.

Руслан Хомчак окончил Московское обще-военное училище.

Принимал участие в войне на Донбассе, в 2014 году он вырвался из окружения под Иловайском.

С 2016 года Хомчак был начальником штаба сухопутных войск ВСУ.

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