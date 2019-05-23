Нацсовет приостановил принятие решений после внезапных кадровых указов Президента Порошенко

Нынешняя и. о. председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк отказывается открывать заседание регулятора, пока не будут получены выводы Парламентского Комитета по вопросам свободы слова, или от нового Президента Украины Владимира Зеленского относительно корректности кадровых решений, в частности, назначения на должность члена Нацсовета Владимира Горковенко. Это Ольга отметила во время общественной дискуссии, состоявшейся в Национальном союзе журналистов Украины 23 мая.

И. о. председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк рассказывает, что сегодня медиа-регулятор не осуществляет голосование и уже несколько недель не может работать в привычном режиме.

«Ситуация не возникла бы, если бы не внезапные кадровые изменения, с которыми сейчас имеем дело, внезапная отставка председателя Нацсовета Юрия Артеменко. Сейчас приостановлена работа на заседаниях, где мы принимаем важные решения, где голосуем», – отмечает Ольга. – В общем, пока что нам удается держать ситуацию, однако относительно последних двух заседаний отмечу, я не смогла их открыть, ведь любое наше решение может быть обжаловано лицензиатами. Не хотела бы, чтобы Нацсовет вошел в судебный коридор, который может затянуться надолго. Также обратилась с соответствующим письмом в Комитет свободы слова с просьбой разъяснить нам законодательство. Также ждем слово от новоизбранного Президента Украины, поскольку речь идет об избрании президентской части членов Нацсовета.

Позиция Национального союза журналистов Украины относительно ситуации, которая сейчас сложилась с медиа-регулятором и о деятельности Нацсовета в целом заключается в том, что больше всего журналистское объединение требует от политиков надлежащей защиты свободы слова в Украине. Также на время парламентских выборов должно действовать мораторий на проверки СМИ.

«Нацсовет не должен быть кнутом для СМИ: должно быть меньше политических спекуляций, и должны происходить диалоги, направленные на защиту медиа-пространства и соблюдения принципов свободы слова в Украине, – отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко». – Нацсовет должен принимать свои решения, исходя из профессиональной целесообразности и объективного регулирования согласно публичной политики и принятых международных обязательств, а не под влиянием кулуарных политических договоренностей.

Генпродюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко выразила убеждение, что Владимир Горковенко не может объективно выполнять обязанности члена Нацсовета.

«Все прекрасно знают, что все эти годы г-н Горковенко сидел в Администрации Президента и был неким цензором всего медийного пространства», – говорит госпожа Наталья. – Я с его действиями столкнулась во время подготовки первого сезона программы «Народ против»: тогда все представители коалиции – БПП, Народный фронт и т. п – отказывались приходить на канал. В кулуарах они признавались, что приняли бы участие в ток-шоу, но им запрещают из Администрации Президента, мол, договаривайтесь с Горковенко. Когда пытались договариваться, с нами начинали торговаться – а вы замените тему, или сделайте так, или вот так... Мы никогда не шли на такие уступки, но из-за цензуры целый сезон практически не было людей из коалиции. Поэтому убеждена, что такой человек не может быть членом Нацсовета.

К участию в Общественной дискуссии «Чего ждать от Нацсовета по вопросам ТВ и радио с завершением президентских выборов-2019» НСЖУ приглашала и Владимира Горковенко, который Указом Президента от 4 мая 2019 года назначен членом Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. И бывший сотрудник Администрации Президента участия в мероприятии не принял.

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