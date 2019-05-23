НАТО поможет Украине ликвидировать радиоактивный могильник на Кировоградщине

НАТО поможет Украине обезвредить могильник радиоактивных отходов в селе Луковое в Кировоградской области.

Об этом пишет Голос Америки.

Отмечается, что контракт на осуществление проекта подписали генеральный менеджер агентства НАТО по поддержке и снабжению Питер Домен и глава украинской инжиниринговой компании NT-Engineering Виталий Демьянюк.

Могильник на военном объекте «Луковое» относится к «историческим». Радиоактивные отходы, что там хранятся, были образованы в процессе деятельности Советской Армии на территории Украины.

Как объясняют инженеры, это, по сути, «грязная бомба». И хоть она находится на охраняемой территории (военной базе Министерства обороны), однако несет в себе угрозу незаконного распространения радиоактивных материалов и риски для окружающей среды.

Согласно проекту, на объекте проведут радиационное обследование, следовательно ионизирующие источники излучения изымут и отвезут на место постоянного безопасного захоронения. После этого территорию рекультивируют и восстановят.

Проект будет реализован в течение 18 месяцев, его стоимость составляет 1,5 млн евро. Основными донорами проекта выступили Германия и Норвегия.

Это уже второй такой проект НАТО в Украине. Первый совместный проект по захоронению исторических радиоактивных отходов был успешно и быстро реализован в течение 2016-2017 годов. Объект «Вакуленчик» в Житомирской области был освобожден от радиоактивных материалов.

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