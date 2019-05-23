На Закарпатье подтоплено 25 населенных пунктов: вода продолжает прибывать

На Закарпатье борются с последствиями водной стихии – наиболее угрожающая ситуация в бассейнах рек Боржава и Уж.

В области уже затоплено 870 га сельхозугодий, 85 домохозяйств, 31 жилой дом. Повреждено 830 м.п. берегоукреплений и 7 мостовых переходов (4 пешеходных). Произошел перелив воды через три дороги. В общем удару стихии подверглись 25 населенных пунктов в 6 районах области.

Сейчас в области продолжается заседание оперативного штаба региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Фото: УДСНС Закарпатье

На места, где стихия уже бушевала больше всего, направлены подразделения ГСЧС и Нацполиции, привлечены местные спасательные команды и коммунальные предприятия, воду откачивают мотопомпами, в местах залива дорог организован объезд.

Синоптики уже предупредили, что сегодня, 23 мая, в области сохранятся значительные дожди, местами ливни и град. Во время грозы возможно шквалистое усиление ветра 15-20 м/сек. Следовательно, в верховьях рек возобновится повышение уровня воды на 0,3 – 0,6 м, в средних течениях сохранится высокая водность, в нижних течениях г. Уж (с. Заричево, м. Ужгород) ожидается повышение уровней воды на 1-1,5 м. На Тисе (пгт Вилок) продолжится повышение уровня воды на 2,5-3 м без выхода воды на пойму. В нижних течениях г. Боржава сохранится высокий уровень воды и подтопление сельхозугодий.

Фото: УДСНС Закарпатье

На Виноградовщину направили передвижную насосную станцию и плавсредства чтобы при необходимости организовать временную эвакуацию населения из подтопленных домов, – говорится в сообщении Закарпатской ОГА.

Фото: УДСНС Закарпатье

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