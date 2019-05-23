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Новости » Политика 23 мая, 2019, 0:47
Минюст зарегистрировал новую партию, известную за политический троллинг

Министерство юстиции зарегистрировало политическую партию «Демократический топор», которая будет идти на досрочные выборы в парламент.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Демократическая топор» в Facebook.

Политическая партия «Демократический Топор» ЕГРПОУ 43012606 была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс регистрации занял «космическое количество времени» и поблагодарили Минюст за помощь в «мелких нюансах».

«Впереди – выборы в Верховную Раду Украины. После них – местные выборы для тех, кто переживет эту зиму. Это большой, сложный и не последний бой», – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в состав «Демсокиры», которая формировалась как интернет-сообщество в 2018 году, входят юристы, ветераны АТО и ООС, журналисты-расследователи, бизнесмены и блогеры.

Партия выступает за снятие ограничений для бизнеса и максимум свобод для граждан, за отмену моратория на землю, а также легализацию оружия. Политическая идеология – правый либерализм. Частью деятельности партии является троллинг.
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