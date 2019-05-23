live
Aнонси
Анонс програми Прямим текстом: Запасаємся поп-корном за 23.05.19
Анонс програми Прямим текстом: Запасаємся поп-корном за 23.05.19
23 мая, четверг
Анонс програми Стежками війни: Нові погони за 23.05.19
Анонс програми Стежками війни: Нові погони за 23.05.19
23 мая, четверг
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. «Карпати» - «Олімпік» 25.05.2019 о 17:00
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. «Карпати» - «Олімпік» 25.05.2019 о 17:00
25 мая, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Общество 23 мая, 2019, 12:25
Мудрость, которая никуда не спешит: Сегодня Всемирный день черепахи

Сегодня, 23 мая, во многих странах отмечают Всемирный день черепахи (World Turtle Day). Эти животные символизируют мудрость, богатство и долголетие.

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

Этот праздник в 2000 году инициировало Американское общество спасения черепах (American Tortoise Rescue), чтобы привлечь внимание «к проблемам гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми».

В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, для примера, делая для них переходы под оживленными шоссе в местах миграции или в других опасных местах. Защитники животных добиваются для прибрежных территорий, где морские черепахи откладывают яйца, особого статуса, чтобы закон их охранял.

День черепахи отмечается не только в местах, где водятся эти животные, но и во многих других странах мира.

Активисты добиваются того, чтобы люди исключили из своего рациона блюда из черепах, а из обихода – предметы быта, сделанные из их панциря (гребни, шкатулки и т.д.). Также на черепах нелегально охотятся в природе, а загрязнение окружающей среды и неправильное содержание в условиях неволи негативно отражается на животных.

Само празднование включает в себя маскарады в костюмах черепах с веселыми сценками из жизни животных, танцы черепах и рассылку веселых открыток с их изображением.

Полная или частичная перепечатка текста без письменного согласия редакции ИА ZIK запрещена и будет считаться нарушением авторских прав
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
праздникновости Украиныприродаживотныезащита природы
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-23 13:55 :25