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Новости » Политика 23 мая, 2019, 8:35
Международный комитет Сената США одобрил «украинскую» резолюцию

Комитет по вопросам международных отношений Сената США утвердил для голосования Резолюцию S. Res. 74 в память о пятой годовщине Революции достоинства в Украине, празднование храбрости, решимости и жертв народа Украины во время и после революции, и осуждение продолжающейся российской агрессии против Украины.

Голосование в Комитете состоялось в среду, сообщает Укринформ.

Автором документа выступил сенатор Портман при соавторстве 15-ти коллег, представителей обеих партий.

Кроме декларативной части, резолюция содержит двенадцать пунктов, которые призывают Сенат:

  • почтить храбрость, решительность, а также жертвы украинцев во время и после Революции Достоинства;
  • почтить память Героев Небесной Сотни;
  • поздравить прогресс Украины в достижении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных Сил Украины и совместимости с НАТО;
  • призывать правительство Украины продолжать реализацию важных реформ по борьбе с коррупцией, создание мощных и свободных рынков, укрепление демократии и верховенства права;
  • подтвердить непоколебимую приверженность правительства США демократическим и свободным рыночным реформам в Украине, восстановлению территориальной целостности Украины, а также выделению Украине еще более летального и нелетального оружия, оборудования и усиление оборонных возможностей на фоне агрессии со стороны РФ;
  • осудить преступное поведение РФ против Украины и снова призвать российское правительство немедленно прекратить эти действия;
  • в очередной раз осудить необоснованное применение военной силы РФ в Керченском проливе против украинского флота 25 ноября 2018 г.
  • выразить поддержку всем украинским политзаключенным, осужденным за сфабрикованные обвинения и заключенными российскими органами власти;
  • поддержать Крымскую декларацию Государственного департамента, объявленную 25 июля 2018 года, которая отвергает попытки России аннексировать Крым;
  • подчеркнуть, что трубопровод «Северный поток 2» является серьезной угрозой для европейской безопасности и стремится дополнительно подорвать экономическую стабильность Украины;
  • призвать правительство США, союзников и партнеров поддерживать мощный режим санкций против РФ;
  • поздравить народ Украины с объявлением 6 января 2019 года автокефалии независимой Православной Церкви Украины, которая стала важной вехой в преследовании Украиной собственного будущего, свободного от российского влияния.

Далее резолюцию должен принять на общем голосовании Сенат США.

 
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2019-05-23 08:58 :19