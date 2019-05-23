Куприй утверждает, что на Зеленского повлияли «шулеры»

Внести законопроект про закрытые списки и снижение барьера до 3% Владимира Зеленского убедили шулеры.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Виталий Куприй.

По мнению господина Куприя, господин Зеленский допустил ошибку, когда поверил депутатам, что они действительно готовы проголосовать за изменения в избирательное законодательство.

«Наши шулеры убедили господина Зеленского внести некий компромиссный законопроект относительно закрытых списков и снижение барьера до 3%. Они вроде бы согласились идти на компромисс, но на самом деле старались как можно больше дискредитировать Президента. Возможно, им это и удалось, поскольку голосование было провалено. Если он принял решение, то надо идти уже как есть, или оставаться с действующим Парламентом и пытаться изменить законодательство на пропорциональную систему с открытыми списками», – отметил народный избранник.

Также на вопрос ведущего о том, нашла ли отклик в команде Зеленского инициатива поставить его на должность генерального прокурора, господин Куприй сказал, пока ответа нет. В частности он отметил, что его инициатива заключалась не в том, чтобы просто предложить свою личность, а чтобы состоялся прозрачный конкурс на эту должность.

«Мне очень хотелось, чтобы все назначения были прозрачными и понятными для общества. И я продемонстрировал начатые мной уголовные расследования, перечень лиц, в котором фигурирует все прошлое руководство страны. И в этой ситуации хотелось посоревноваться и довести до логического конца то, что началось», – пояснил Куприй.

Напомним, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского относительно внесения изменений в избирательное законодательство, а также альтернативный депутатский не включили в повестку дня.

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