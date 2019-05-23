Кумовство по-президентски: Почему общество по-немного разочаровывается в Зеленском?

Кадровые решения Владимира Зеленского осуждают как сами избиратели, так и часть экспертов. Мол, обещали без традиционного кумовства, а получили назначения на должности товарищей и «кварталовцев». Впрочем, такая ситуация не впервые складывается в украинской власти. Так как при разных президентах кумовство открывало двери кабинетов?

Об этом говорится в программе «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Какие кумовские связи имел Ющенко?

Про кумовство – как распространенное явление – активно заговорили во времена президентства Ющенко. Кумовьев у него более десятка, и многим из них нашлось место под политическим солнцем.

Так, певица Оксана Билозир входила в блок «Наша Украина», а в 2005-м заняла пост министра культуры. Политик Сергей Буряк 2007-го на четыре года возглавил Государственную налоговую администрацию Украины.

Уже покойный бывший председатель Верховной Рады Иван Плющ во время президентства Ющенко, работал секретарем СНБО. К слову, среди кумовьев Ющенко и Петр Порошенко. От основания «Нашей Украины» был в руководстве, в 2005-м стал секретарем СНБО, а два года позже и председателем Совета Нацбанка.

Хотя сам Виктор Ющенко связь назначений и личных отношений – отвергает: «Не Петр Алексеевич является у меня кумом, а я у него. Я никогда не ставил какие-либо связи рядом с национальными убеждениями».

Кого из «своих» привел Янукович?

Традицию кумовства продолжил и президент-беглец. В 2006-м сын Виктора Януковича стал нардепом от «Партии регионов».

Семейные связи проникали и в Администрации Президента. Ее тогдашний глава Сергей Левочкин – кум Януковича. А сестра первого замглавы АП Елены Лукаш – Татьяна – секретарь ЦИК. Брат еще одного заместителя главы АП Олега Рафальского – Игорь – возглавил Обуховскую райжгосадминистрацию. А муж Анны Герман при Януковиче получил должность в СБУ.

Или Порошенко тоже «пристроил» друзей?

Украинский непотизм нашел свое продолжение и при каденции Петра Порошенко. 2014-го его сын Алексей стал народным депутатом от БПП. Кум Порошенко – Юрий Стець – занял должность Министра информационной политики. А еще один кум – Юрий Луценко – стал Гепрокурором.

Как продолжает традицию Зеленский?

История, которая творится в режиме реального времени. Владимир Зеленский стал президентом с рекордной поддержкой. Новая эпоха. Новая политика. Новые лица. И никакого кумовства. По крайней мере, так сказал сам Зеленский в интервью «Радио свобода».

«В команде будут мои близкие люди. Впрочем, не переживайте – кумовства не будет!» – заверил Владимир Зеленский.

И первые назначения новоиспеченного президента уже наделали шума. Помогать главе государства будут сценаристы и продюсеры «Квартала 95», юрист олигарха Игоря Коломойского, эксперты, которых ранее представляли как советников Зеленского. А также друг детства Зеленского – Иван Баканов. Он теперь заместитель председателя СБУ. Поэтому традиция кумовства и сегодня, кажется, чувствует себя хорошо.

Что интересно, по словам главы инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиала, инвесторы негативно отреагировали на первые назначении Владимира Зеленского.

Марина Барба, «Первые о главном»

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