Кучма считает, что скоро Зеленский назначит новых людей в Минском процессе

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что Президент Владимир Зеленский в ближайшее время примет кадровые решения в отношении членов украинской делегации в ТКГ.

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

«Я глубоко убежден, что Президент Зеленский полностью осознает важность как Нормандского формата, так и Минского процесса. Думаю, уже ближайшее время он примет соответствующие кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске», – сказал Кучма во время встречи с председателем СММ ОБСЕ Ертурулом Апаканом, который оставляет свою должность.

Турецкий дипломат добавил, что для него было честью работать с господином Кучмой.

«Для меня так же было честью встречаться и работать с Вами все эти годы в Минске. Даже само Ваше присутствие свидетельствовало о высоком статусе этих встреч, – отметил Ертурул Апакан. – Вы очень опытный государственный деятель и если использовать турецкую терминологию, то я бы назвал Вас «отцом украинцев».

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