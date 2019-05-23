Кто из известных львовских нардепов голосовал за скандальный избирательный закон Зеленского

Вчера, 22 мая, в Верховной Раде состоялось внеочередное заседание, основным вопросом которого было голосование за предложенный Владимиром Зеленским, проект изменений избирательного законодательства. Несмотря на предвыборные обещания открытых списков и снятие неприкосновенности, предложенные изменения касались лишь двух моментов: отмена мажоритарки и снижение проходного барьера.

Следует отметить, что накануне голосования все демократические фракции Парламента (БПП, Народный Фронт, партия Ляшко и «Самопомощь») выступили против антиконституционного роспуска Верховной Рады и предложенных изменений избирательного законодательства.

Ведь во время предвыборной гонки у Зеленского постоянно заявляли о коренном изменении правил выборов, голосования по открытым спискам, а теперь, столкнувшись с реальным раскладом сил и настроений в Парламенте, окружение Президента резко изменило позицию.

Это и возмущало депутатов. Но, как показало голосование, у Зеленского уже появились «истинные» поклонники, как фракции «Оппозиционного блока» и «Батькивщина», но к ним добавились и, якобы, националисты и либералы в лице «Самопомощи» и «Свободы».

Также переметнулось в Зе-лагерь уже немало избранников, которые до того просиживали каденцию, черпая выгоды от сотрудничества с Петром Порошенко. К сожалению, среди них оказалось немало местных «деятелей», о некоторых из них никто даже в самых смелых прогнозах не мог такого предположить.

Об этом свидетельствуют данные Поименного голосования о включении в повестку дня сессии проектов законов о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины (№10319, №10319-1), опубликованных на сайте Верховной рады.

Если брать общие показатели, то «за» проголосовало 92 депутата, против – 68, воздержались – 43, не голосовали – 51.

Если анализировать по фракциям, то с БПП за проголосовало 17 депутатов. Ожидаемо, приближенная к команде Зеленского Светлана Залищук. Очень показательной стала поддержка законопроекта со стороны Марии Матиос, сестры одиозного руководителя Военной прокуратуры. Неожиданной стала позиция тяжеловеса украинской политики Виктора Пинзеника и уже совсем скандальной – поддержка Зеленского со стороны Оксаны Юринец.

Более монолитным, впрочем, как всегда, оказался «Народный фронт», где за предложения Зеленского проголосовало всего два депутата.

Фактически единодушной в голосовании за закон Зеленского оказались в «Самопомощи»: 17 из 25 – и ни одного голоса против. Плюс голос Оксаны Сыроид из внефракционных. Основной мотив, можно предположить, для соратников Садового в том, что все социологи дают им меньше 3% поддержки и снижение проходного балла – для них, как спасительная соломинка, за которую они безоговорочно цепляются. Еще один мотив проявления любви к новому Президенту – мечта Андрея Ивановича о кресле премьера, которую он неоднократно, настойчиво артикулировал.

И самый большой процент поддержки изменениям избирательного законодательства предоставила фракция Юлии Тимошенко: 15 из 20 депутатов. Меньше их было даже в «Оппозиционном блоке», где «за» высказалась лишь половина избранников: 19 из 38.

Четкую позицию против заняли в «Радикальной партии Олега Ляшко», острая конфронтация которого с Зеленским началась еще с момента инаугурации. Также ни одного голоса в поддержку при голосовании не дали группы «Воля народа» и «Видродження», что и не удивительно, ведь состоят они в основном из мажоритарщиков.

И самым интересным оказалось распыление среди внефракционных.

«За» выступили свободовцы Ильенко и Левченко, которые таким образом поддержали позицию партии, которая хаотично ищет свое место в переполненной националистической нише.

За проголосовал и Дмитрий Добродомов, который, таким образом, фактически, продемонстрировал позицию своего избирательного блока с «Гражданской позицией» Александра Гриценко. Эту мысль подтверждает и партнер «полковника» на президентских выборах Виктор Чумак.

Среди народных депутатов Львовщины на «рушник счастья» сотрудничества с новым Президентом также стали Владимир Парасюк, Олег Мусий, Богдан Маткивский.

Также Зеленского поддержала Надежда Савченко, у которой были даже более интересные планы относительно этого парламента.

Таким образом первая попытка сотрудничества с Верховной Радой завершились для Владимира Зеленского крупной неудачей – это сильно разволновало его, о чем свидетельствует запись в Фейсбуке, но, видимо, четко легло в планируемую деятельность его команды – во всем винить действующий Парламент чтобы получить максимум на досрочных выборах в новый.

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