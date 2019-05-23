Коломойский трижды встречался с Тимошенко после возвращения в Украину

Кортеж олигарха Игоря Коломойского трижды приезжал к дому лидера Юлии Тимошенко в Козине, Киевской области. Вместе с тем Тимошенко отрицает, что виделась с олигархом, а он утверждает, что посылал свои автомобили к Тимошенко, чтобы отвлечь от себя внимание журналистов.

Об этом сообщают «Схемы», пишет Украинская правда.

Журналисты рассказали, что 18 мая заметили, как кортеж олигарха поехал в Козино.

«У ворот политика припаркована та же BMW, которая выезжала из офиса Коломойского, и авто сопровождения самой Тимошенко – это с высокой вероятностью свидетельствует о том, что на тот момент она была дома», – предполагают журналисты.



Кортеж Коломойского заезжает к коттеджного городка, где живет Юлия Тимошенко – «Схемы»

По их словам, машины были в коттеджном городке около часа и потом выехали на Обуховскую трассу и вернулись к офису Коломойского.



У ворот Тимошенко припаркованы авто ее сопровождения – «Схемы»

Вечером 21 мая кортеж Коломойского снова направился к коттеджному городку, где живет Юлия Тимошенко.

Следующим утром Тимошенко вместе с другими лидерами парламентских фракций встретилась с президентом Владимиром Зеленским и выражала поддержку его решению о роспуске Верховной Рады.

Вечером 22 мая «Схемы» снова заметили машину сопровождения Коломойского. Она снова была припаркована возле заезда в коттеджный городок, где живет Тимошенко. Через 10 минут из ворот ее особняка выехала машина Коломойского.

«Кортеж сначала оставил коттеджный городок, а через несколько минут снова туда вернулся. К съемочной группе вызвали полицию», – рассказали журналисты.

На следующий день журналисты поинтересовались у Юлии Тимошенко о причинах ее встреч с олигархом.

«Дорогие друзья, я думаю, вряд ли он посещал. Вы знаете, сколько там разных...», – сказала она и оставил вопросы журналистов без ответа.

В то же время олигарх опровергает факт встреч с Тимошенко и назвал то, что увидели журналисты, «инсценировкой».

«В связи с открытым слежкой, которую организуют журналисты после моего приезда в Украину, я продумал систему их дезориентации. Когда мне нужно куда-то ехать, я отправляю свою основную машину BMW – номера вы знаете – с машиной сопровождения по адресам известных публичных лиц. В частности, по адресу госпожи Тимошенко. Трижды. В это время я выезжаю на других авто, которые вы не знаете, и еду на нужные мне встречи. Из трех моих поездок авто по адресам госпожи Тимошенко ни одной встречи не было», – утверждает Коломойский.

Также «Схемы» рассказали, что заметили машину Коломойского возле поместья, которым пользуется народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Александр Грановский, «которого при президентстве Порошенко называли теневым куратором судебной системы и органов прокуратуры».

Журналисты спросили, что делал Коломойский в загородном поместье в Козине, которым пользуется Грановский. В ответ тот возразил, что имеет дом за городом.

Коломойский также отрицал факт встреч с Грановским.

«О господине Грановского – тоже нет. У меня есть целый перечень адресов публичных лиц – так вы смотрите внимательно, кто ездит в авто. Я машину всегда заполняю полностью – всегда сидят четыре человека: водитель и еще трое. Простите, но каждый играет в свою игру», – отметил олигарх.

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