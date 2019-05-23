Коломойский рассказал, какие у него отношения с Портновым

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов помогает ему с некоторыми юридическими вопросами.

Об этом он сказал в интервью видео-проекта УП «Четко интервью», передает Украинская правда.

Он сказал, что недавно виделся с Портновым, пил с ним кофе и разговаривал про «один юридический вопрос, связанный с зарубежными процессами».

«Он мне там помогает кое в чем. Он так возмужал в этом вопросе, когда он отбивался от 800 гривен, от всех международных санкций, то он прошел серьезный путь», – считает олигарх.

«Думаю, сегодня это специалист №1 по тому, как отбиваться от необоснованных и придуманных обвинений. Вы же понимаете, что человека обвинили в том, что он украл свою зарплату в 800 гривен», – добавил Коломойский.

В то же время он не уточнил, в каком именно деле ему помогает Портнов, отметив лишь, что он ему «юридически помогает лет 20» также, когда олигарх жил за границей.

Коломойский рассказал, что когда он летел из Женевы в Израиль, то «не из Женевы летел».

«Я из Женевы полетел в Вену, у меня там было несколько встреч. Кроме того, мы с ним встречались, обсуждали важные вопросы, поэтому я полетел в Израиль, а он потом еще несколько раз ко мне в Израиль прилетал», – сказал олигарх.

Также он ответил, что поддерживает Портнова в том, что он подает заявления в ГБР, НАБУ, ГПУ на Петра Порошенко и его окружение.

«Не осуждаю точно. Скорее да, морально я на его стороне, очень поддерживаю. А в некоторых вопросах просто поддерживаю. Потому что было несколько ситуаций, в которых Порошенко мог спокойно распорядиться и перестать его преследовать. А он продолжал преследовать. Лично Порошенко», – считает Коломойский.

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