Глава НБУ Яков Смолий не планирует уходить в отставку

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий не собирается уходить в отставку.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

«Моя команда сплочена и работает, никто пока не говорил о том, что готов или хочет уйти со своей должности. Мы абсолютно едины, работаем и надеемся, что это также будет одним из признаков финансовой стабильности. Никаких движений в команде НБУ не предполагается», – сказал он журналистам в кулуарах конференции «Коммуникация центрального банка: от тайны – к прозрачности» в Киеве в четверг.

Смолий добавил, что никакого политического давления на центробанк нет: «Мы не чувствуем сегодня давления на Нацбанк. Мы надеемся, что будем оставаться независимым учреждением, как это прописано в законе».

Напомним, Гройсман уходит в отставку.

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