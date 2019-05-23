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Новости » Политика 23 мая, 2019, 17:21
Глава НБУ Яков Смолий не планирует уходить в отставку

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий не собирается уходить в отставку.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

«Моя команда сплочена и работает, никто пока не говорил о том, что готов или хочет уйти со своей должности. Мы абсолютно едины, работаем и надеемся, что это также будет одним из признаков финансовой стабильности. Никаких движений в команде НБУ не предполагается», – сказал он журналистам в кулуарах конференции «Коммуникация центрального банка: от тайны – к прозрачности» в Киеве в четверг.

Смолий добавил, что никакого политического давления на центробанк нет: «Мы не чувствуем сегодня давления на Нацбанк. Мы надеемся, что будем оставаться независимым учреждением, как это прописано в законе».

Напомним, Гройсман уходит в отставку.
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Яков Смолийновости Украиныновости политикиНБУ
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2019-05-23 18:12 :15