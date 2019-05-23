Герус заявил, что правительство «в темную» принял выгодные Ахметову решения

Во время заседания Кабмина в среду правительственные чиновники приняли ряд решений, содержащих дискриминационные нормы, ставящие государственные компании в худшие условия, а частные энергетические компании получают привилегированное положение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

Он рассказал, что на заседании в среду рассматривался важный пакет правительственных решений в сфере энергетики, в частности три Постановления КМУ, касающиеся введения нового рынка электрической энергии.

«К сожалению, это было немного странное заседания Кабмина, когда одним пакетом были приняты решения, которые не были в Повестке дня и даже не были озвучены с голоса. Некоторые решения, которые как потом оказалось были приняты, даже не были среди перечня вопросов, которые рассматривались (и это зафиксировано)», – написал он.

По его словам, некоторые решения, которые в среду рассматривались на КМУ, очевидно, содержат дискриминационные нормы, ставящие госкомпании в худшие условия, а частные энергетические компании (ДТЭК Рината Ахметова – ред.) получают привилегированное положение.

«К сожалению, такие решения принимались в спешке еще до получения соответствующего заключения Антимонопольного комитета», – написал представитель президента.

На некоторые другие решения, продолжает Герус, были получены нарекания от иностранных компаний, которые рассматривали возможность инвестировать в генерирующие мощности в Украине.

«Нарекания иностранных компаний сводились к тому, что такие новые правила ограничивали конкуренцию, создавали преимущество отдельным локальным энергетическим компаниям. Думаю, это не лучшая практика, когда правительство внедряет новый рынок электрической энергии. Считаю, такие важные решения должны пройти полноценное профессиональное публичное обсуждение», – заявил он.

По его мнению, лучше всего в этой ситуации было бы, если бы на следующее заседание правительства были повторно вынесены такие сложные дискуссионные вопросы для полноценного рассмотрения и прозрачного принятия решения.

Герус также сообщил, что выступить на заседании Кабинета министров возможности у него не было.

В свою очередь народный депутат БПП Сергей Лещенко сообщил, что в заметке Геруса речь шла о компании Рината Ахметова (ДТЭК – ЭП). По его словам, все решения, которые были включены в повестку дня, были приняты одним голосованием.

«Никому слова не дают, объявляют о принятии всех вопросов и закрывают заседание. Длилось все минут 10», – возмутился нардеп.

«Как оказалось, до этого состоялось тайное заседание Кабмина, проходившее за час до него. И там они (члены Кабмина – ЭП) разрабатывали план, как провести решение в обход позиции Зеленского. Похоже, что Кабмин под занавес своего срока, за исключением нескольких министров, стал молчаливым (а кто-то очень активным) сообщником Рината Ахметова», – подытожил он.

Напомним, в Украине с 1 июля должен полноценно заработать новый рынок электроэнергии. Внедрение первого этапа реформы началась с 1 января текущего года.

При этом представители президента Владимира Зеленского выступают за отсрочку полноценного запуска рынка. Они настаивают на внесении изменений, без которых, по их мнению, отдельные частные игроки энергетического рынка будут находиться в привилегированном положении, а госкомпании получат худшие условия.

В свою очередь представители действующей власти выступают против переноса сроков полноценного запуска нового рынка.

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