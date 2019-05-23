Германия выступает против санкций в отношении «Северного потока-2»
Министерство экономики Германии против введения санкций США в отношении проекта газопровода «Северный поток-2».
Об этом пишет Reuters, передает Украинская правда.
Пресс-секретарь минэкономики Германии заявила, что в министерстве приняли во внимание угрозу внедрения санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток-2», добавив, что Берлин отвергает санкции, которые имеют экстерриториальный эффект.
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