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Новости » Мир 23 мая, 2019, 8:52
Германия выступает против санкций в отношении «Северного потока-2»

Министерство экономики Германии против введения санкций США в отношении проекта газопровода «Северный поток-2».

Об этом пишет Reuters, передает Украинская правда.

Пресс-секретарь минэкономики Германии заявила, что в министерстве приняли во внимание угрозу внедрения санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток-2», добавив, что Берлин отвергает санкции, которые имеют экстерриториальный эффект.
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ГерманиясанкцииСеверный поток-2новости мира
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2019-05-23 08:57 :59