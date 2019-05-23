Ельченко написал председателю Совбеза ООН письмо-разъяснение относительно «языкового» закона

В среду, 22 мая, Постоянный представитель Украины Владимир Ельченко написал письмо действующему президенту Совета Безопасности ООН Диану Трианшаху Джани, в котором объяснил абсурдность попыток России обсудить на Совбезе украинский языковой закон.

Об этом говорится в копии письма, которая есть в распоряжении украинских журналистов, аккредитованных при ООН, сообщает Укринформ.

«Запрос России (относительно обсуждения «языкового закона» – ред.)... это еще одна попытка манипуляции с ее стороны Минскими договоренностями и отвлечь внимание от российской агрессии против Украины. Запрос на проведение заседания имел лишь одну цель – дать российской делегации трибуну для распространения пропаганды относительно «страданий» русскоязычного населения в Украине», – пишет Ельченко.

Украинский дипломат пояснил действующему председателю Совета безопасности, постоянному представителю Индонезии, что принятие закона не имеет никакого отношения к выполнению Минских соглашений.

«Это внутренние дела Украины и Совет безопасности, в функции которой входит поддержание международных мира и безопасности, не должен рассматривать вопросы функционирования государственного языка в Украине», – добавил он.

По мнению Ельченко, произвольная интерпретация Минских соглашений и обвинения в сторону Украины, России таки удалось произнести на заседании, которое так и не состоялось, не имеют ничего общего с действительностью. Он перечислил положения Минских договоренностей и закона о специальном статусе, принятый в Украине, но который вступит в силу только после возвращения украинского суверенитета над оккупированными территориями.

«Российский представитель пытался убедить Совет Безопасности, что этот закон (о языках – ред.) запрещает русский язык. На самом же деле, слово «запрет» не используется в его тексте ни разу, а слово «защита» – десятки раз. На 45 страницах, в 17931 слове текста закона ни разу не упоминается «русский язык», – подчеркнул дипломат.

Постпред Украины также заверил, что закон не дискриминирует языка национальных меньшинств или иностранных языках на территории Украины, а напротив, гарантирует право на обучение на языках национальных меньшинств и коренных народов в начальной школе наряду с государственным языком.

Кроме того, закон о языке был нужен для заполнения законодательного вакуума на выполнение требований Конституции. В следующие шесть месяцев, отметил Ельченко, также будет принят закон о национальные меньшинства и коренные народы. Наконец, пишет он председателю Совбеза ООН, «закон не распространяется на сферу приватного общения и религиозных обрядов».

Ельченко также предоставил исчерпывающий перечень запретов украинского языка в рамках политики русификации, которую Москва проводила по отношению Украины по меньшей мере с 1720 по 1989 год, чтобы предоставить нынешним дискуссиям исторического контекста.

«Естественно, что возникает вопрос, почему Россия столь упорно пытается уничтожить украинский язык. Ответ прост. Потому что украинский язык и идентичность до сих пор воспринимаются российскими правителями как экзистенциальная угроза идеи «Русского мира», – пояснил он.

По словам Ельченко, учитывая это, не удивляет, что Россия захотела вынести этот вопрос на заседание Совбеза ООН.

«Однако, как показало процедурное голосование, Совет – не то место, куда Москве следует приносить свои внутренние переживания. Взамен, Россия должна сконцентрироваться на восстановлении, создании, построении и развитии отношений со своими соседями, основанных на принципах уважения национального суверенитета и невмешательстве во внутренние дела», – подытожил дипломат.

Текст письма будет распространен как официальный документ Совета Безопасности ООН.

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