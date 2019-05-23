Британский посол забавно отреагировала на высказывания Зеленского про «старушку» Британию
Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф забавно отреагировала на высказывания Президента Украины Владимира Зеленского про «старушку Британию», что прозвучало во время его выступления на iForum.
Об этом передает УНН.
Гоф разместила в Twitter забавное фото, которое подписала: «Старушка?».
Однако в другом сообщении Гоф отметила, что действительно Великобритания прожила целую неделю без угля для производства энергии.
«Рада, что Президент Зеленский обращает на это внимание», – подчеркнула она.
Отметим, что Зеленский во время выступления на IT-конференции iForum назвал Британию «старушкой» и добавил, что она неделю прожила без угля.
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