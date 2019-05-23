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Новости » Политика 23 мая, 2019, 22:50
Британский посол забавно отреагировала на высказывания Зеленского про «старушку» Британию

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф забавно отреагировала на высказывания Президента Украины Владимира Зеленского про «старушку Британию», что прозвучало во время его выступления на iForum.

Об этом передает УНН.

Гоф разместила в Twitter забавное фото, которое подписала: «Старушка?».

Однако в другом сообщении Гоф отметила, что действительно Великобритания прожила целую неделю без угля для производства энергии.

«Рада, что Президент Зеленский обращает на это внимание», – подчеркнула она.

Отметим, что Зеленский во время выступления на IT-конференции iForum назвал Британию «старушкой» и добавил, что она неделю прожила без угля.
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ВеликобританияпосолДжудит Гофновости Украиныновости политики
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