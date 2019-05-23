Британский МИД утверждает, что Мэй не уйдет в отставку в ближайшее время

Несмотря на информацию в СМИ, МИД Британии утверждает, что премьер-министр Тереза Мэй не уйдет в отставку в ближайшее время.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Sky News.

Она будет находиться на своем посту до момента визита в Великобританию президента США Дональда Трампа 3 июня.

«Тереза Мэй будет приветствовать его в качестве премьер-министра и это абсолютно справедливо», – сказал Хант.

Ранее была информация, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о своей отставке в пятницу, 24 мая, из-за расхождения ее позиции относительно Brеxit с позицией правительства.

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