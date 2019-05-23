Беглец согласился сдаться в том случае, если его пост получит 15000 лайков

Полиция американского штата Коннектикут договорилась с беглым о том, что он сдастся в том случае, когда 15 000 человек полюбит пост в социальных сетях.

Американская полиция разыскивает 29-летнего Хосе Симмса, который не явился в суд, и, как полагают, находится где-то в Нью-Йорке, – пишет издание Guardian.

Бретт Джонсон из полиции Торрингтона опубликовал в среду на странице департамента в Facebook информацию о том, что Симмс связался с ним через социальные медиа и согласился сдаться в том случае, если сообщение о том, что его разыскивают, наберет 15000 лайков.

Он также попросил тех, кто знает, где скрывается Симмс, сообщить полиции его местонахождение.

Однако Маки Хаберфельд, специалист по полицейской этики, сказала, что Симмс использует социальные медиа для манипуляции как средствами массовой информации, так и полицией.

«Это превращает все дело в шутку, – отметила она. – Люди начнут воспринимать нарушение закона, как игру».

Симмс, с которым Associated Press сконтактировался через Facebook, сказал, что он серьезно относится к своему предложению.

«Я хотел дать им небольшой стимул для тяжелой работы, которую они делают, чтобы поймать меня», – написал он.

Симмс заявил, что обвинения связаны с домашними проблемами, и ему надоело убегать от правосудия. Он готов выполнить условия соглашения до конца, настаивая на том, что он – «человек слова».

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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