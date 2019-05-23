Аппарат ВР не имеет перечня депутатов, которые входили в коалицию

В Аппарате ВР не смогли предоставить перечне депутатов, которые входили в коалицию по состоянию на май-2019, и заявили, что не имеют полномочий по учету народных депутатов, входящих в коалицию.

Об этом сообщили эксперты общественной организации StateWatch на странице в Facebook, ссылаясь на полученную в Аппарате ВР ответ на запрос относительно состава коалиции, которая недавно прекратила существование, – информирует Громадське.

«Аппарат Верховной Рады Украины и его структурные подразделения, ответственные за работу с комитетами и фракциями, не наделены полномочиями об учете соответствующей информации, а следовательно и относительно определения состава депутатского корпуса по его коалиционным принадлежностью», – говорится в ответе.

Напомним, 17 мая фракция «Народный фронт» объявил о своем выходе из парламентской коалиции, а спикер парламента Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции и начале переговоров для создания новой.

20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Во время речи шестой президент заявил, что распускает парламент.

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы на 21 июля.

О готовности к досрочным выборам заявили в партиях «Блок Петра Порошенко «Солидарность» и «Батькивщина».

Партии Анатолия Гриценко и Святослава Вакарчука также будут принимать участие в досрочных выборах в Раду.

А городские председатели Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании новой политической силы – условной «партии мэров» – с которой планируют пойти на парламентские выборы.

Согласно последним опросам, самый высокий рейтинг имеет партия президента Владимира Зеленского, далее идет партия кума Путина Виктора Медведчука.

22 мая Зеленский экстренно созвал Верховную Раду, чтобы внести изменения в закон о выборах народных депутатов. Он предлагает отменить мажоритарную систему выборов и снизить проходной барьер в Верховную Раду с 5% до 3%. Однако Рада не включила законопроект Зеленского в повестку дня.

Читайте больше новостей на тему: коалиция

Читайте больше новости о: коалиция

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.